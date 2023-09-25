Chevrolet Silverado уничтожил Corvette C8, «присев» на него

Странная авария двух Chevy обошлась без человеческих жертв

Это дорожно-транспортное происшествие – воплощение кошмарного сценария для любого, кто водит спортивную машину с низкой посадкой.

Произошла катастрофическая встреча двух Chevrolet 18 сентября в Торнтоне (штат Колорадо, США). Городская пожарная служба поделилась жуткими изображениями пикапа Chevrolet Silverado, взгромоздившегося на C8 Corvette.

Странная авария Chevy Silverado и Corvette C8

На фото колеса пикапа расположены прямо за местом водителя Corvette. Можно только представить, какой ужас он испытал в момент, когда днище Сильверадо проносилось над его головой.

И, наконец, позитивный момент этой истории – все участники происшествия живы и здоровы.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Motor 1

Фото: пожарная служба Торнтона