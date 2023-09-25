Chevrolet Silverado уничтожил Corvette C8, «присев» на него
Это дорожно-транспортное происшествие – воплощение кошмарного сценария для любого, кто водит спортивную машину с низкой посадкой.
Произошла катастрофическая встреча двух Chevrolet 18 сентября в Торнтоне (штат Колорадо, США). Городская пожарная служба поделилась жуткими изображениями пикапа Chevrolet Silverado, взгромоздившегося на C8 Corvette.
На фото колеса пикапа расположены прямо за местом водителя Corvette. Можно только представить, какой ужас он испытал в момент, когда днище Сильверадо проносилось над его головой.
И, наконец, позитивный момент этой истории – все участники происшествия живы и здоровы.
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Источник: Motor 1
Фото: пожарная служба Торнтона
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