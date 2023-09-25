Бензиновый Гелик всё? Не совсем
В последнее время ходят упорные слухи, что Mercedes-Benz, якобы, хочет прекратить выпуск своего G-класса. При этом на 2024 год запланирован широкий ассортимент моделей, а вскоре появится электрический G под псевдонимом EQG, который подарит автоиконе вторую молодость.
Так чего ради Мерседес должен попрощаться с Геликом? Компания столько не зарабатывает ни на одном своем автомобиле. Цена текущей модели в Германии начинается от 118 256 евро за G 400 d, а G 63 стоит более 187 000 евро.
Однако время диктует изменения: и электрический G-класс не за горами.
Управляющий директор Mercedes-Benz G GmbH Эммерих Шиллер сообщил, что обновленный G-класс будет выглядеть практически так же, независимо от того, оснащен ли он бензиновым/дизельным двигателем или электромотором.
EQG готов к серийному производству и выйдет на европейский рынок в первой половине 2024 года. По словам топ-менеджера, версия с двигателем внутреннего сгорания обновится примерно в то же время. Будет улучшена аэродинамика модели и «значительно снижен расход топлива».
В Mercedes-Benz пояснили: «В СМИ появились сообщения о том, что Mercedes-Benz прекращает производство G-класса с двигателем внутреннего сгорания. Эта информация ни в коей мере не соответствует действительности. Напротив - в 2024 году мы сделаем нашу икону еще более привлекательной для наших клиентов благодаря обновлению модели. С электрифицированными двигателями внутреннего сгорания последнего поколения и полностью электрическим вариантом G-класс начинает следующую главу в своей уже 44-летней истории успеха».
Эксперты немецкого рынка уверяют, что точно будут представлены подключаемые гибриды, которые можно подзаряжать от розетки, а возможно, и вариант с мягким гибридом, то есть с бензиновым мотором и слабеньким стартер-генератором на 48 Вольт, который добавляет пару десятков л. с., но главное, позволяет рекуперировать энергию при торможении.
И последнее: Гелендваген, как и наш УАЗ Хантер, автомобиль двойного назначения: есть и армейский вариант. Сомнительно, чтобы армия перешла на электротягу. Значит, ДВС у модели все равно останется, так почему бы не продолжать выпускать и гражданскую версию?
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Источник: auto-motor-und-sport.de и de.motor1.com
Фото: Unsplash
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.