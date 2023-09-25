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Бензиновый Гелик всё? Не совсем

Слухи: Mercedes-Benz завершит производство внедорожника G-класса Gelandewagen

В последнее время ходят упорные слухи, что Mercedes-Benz, якобы, хочет прекратить выпуск своего G-класса. При этом на 2024 год запланирован широкий ассортимент моделей, а вскоре появится электрический G под псевдонимом EQG, который подарит автоиконе вторую молодость.

Так чего ради Мерседес должен попрощаться с Геликом? Компания столько не зарабатывает ни на одном своем автомобиле. Цена текущей модели в Германии начинается от 118 256 евро за G 400 d, а G 63 стоит более 187 000 евро.

Однако время диктует изменения: и электрический G-класс не за горами.

Управляющий директор Mercedes-Benz G GmbH Эммерих Шиллер сообщил, что обновленный G-класс будет выглядеть практически так же, независимо от того, оснащен ли он бензиновым/дизельным двигателем или электромотором.

EQG готов к серийному производству и выйдет на европейский рынок в первой половине 2024 года. По словам топ-менеджера, версия с двигателем внутреннего сгорания обновится ​​примерно в то же время. Будет улучшена аэродинамика модели и «значительно снижен расход топлива».

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На конвейере Mercedes‑Benz замечен старый G-Class

В Mercedes-Benz пояснили: «В СМИ появились сообщения о том, что Mercedes-Benz прекращает производство G-класса с двигателем внутреннего сгорания. Эта информация ни в коей мере не соответствует действительности. Напротив - в 2024 году мы сделаем нашу икону еще более привлекательной для наших клиентов благодаря обновлению модели. С электрифицированными двигателями внутреннего сгорания последнего поколения и полностью электрическим вариантом G-класс начинает следующую главу в своей уже 44-летней истории успеха».

Эксперты немецкого рынка уверяют, что точно будут представлены подключаемые гибриды, которые можно подзаряжать от розетки, а возможно, и вариант с мягким гибридом, то есть с бензиновым мотором и слабеньким стартер-генератором на 48 Вольт, который добавляет пару десятков л. с., но главное, позволяет рекуперировать энергию при торможении.

И последнее: Гелендваген, как и наш УАЗ Хантер, автомобиль двойного назначения: есть и армейский вариант. Сомнительно, чтобы армия перешла на электротягу. Значит, ДВС у модели все равно останется, так почему бы не продолжать выпускать и гражданскую версию?

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Источник: auto-motor-und-sport.de и de.motor1.com

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+1