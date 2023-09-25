Даже опытные водители не в курсе: за эти пять нарушений можно получить штраф

Юрист предупредил водителей о неожиданных штрафах

Даже водители со стажем могут удивиться, когда узнают, что за некоторые нарушения в случае остановки инспектором ДПС может грозить наказание. Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов перечислил пять нарушений, за который выпишут штраф от 500 до 1000 рублей.

1. Содержимое аптечки. Необходимые элементы, которые должны быть в аптечке, перечислены в приказе Минздрава. За их отсутствие, просроченное или поврежденное состояния водителя оштрафуют на 500 рублей.

2. Отсутствие специального светоотражающего жилета. Если водитель в темное время суток или в условиях ограниченной видимости вышел без него на проезжую часть, штраф составит 800-1000 рублей.

3. Перевозка животных. Нельзя везти животное на коленях, на передней панели машины, допускать перемещение по салону. Штраф – 500 рублей.

4. Ответственность за поведение пассажира. Высунутые из окна рука или нога пассажира могут создать аварийную ситуацию, а потому водителю придется заплатить штраф в размере 1 тыс. рублей за взрослого и 3 тыс. рублей за несовершеннолетнего пассажира.

5. Уровень шума. За превышение допустимого уровня шума (96 дБА для легковых автомобилей) накажут штрафом в 500 рублей. Под это может подойти не только снятый глушитель, но и слишком громкая музыка.

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Источник: Прайм

Фото: Depositphotos