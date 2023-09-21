Собственника авто накажут за непристегнутого пассажира

Камеры начали фиксировать пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности

Камерам фотовидеофиксации нарушений ПДД добавили еще один модуль, и теперь они смогут фиксировать не только не пристегнутого ремнем безопасности водителя, но и пассажира. Следить за этим в Москве будут 206 комплексов с нейросетью.

«В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта», — сообщил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Штраф в размере 1000 рублей получит собственник автомобиля. И не важно, что в момент предполагаемого нарушения за рулем мог находиться совсем другой человек. «Пристегнулся сам, пристегни пассажира» – теперь это правило для водителя становится незыблемым, если нет желания получить штраф.

До пассажиров задних сидений, которые по правилам тоже должны быть пристегнуты ремнями безопасности, искусственный интеллект пока не добрался.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Дептранс Москвы

Фото: Depositphotos