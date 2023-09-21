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Собственника авто накажут за непристегнутого пассажира

Камеры начали фиксировать пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности

Камерам фотовидеофиксации нарушений ПДД добавили еще один модуль, и теперь они смогут фиксировать не только не пристегнутого ремнем безопасности водителя, но и пассажира. Следить за этим в Москве будут 206 комплексов с нейросетью.

«В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта», — сообщил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.
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Штраф в размере 1000 рублей получит собственник автомобиля. И не важно, что в момент предполагаемого нарушения за рулем мог находиться совсем другой человек. «Пристегнулся сам, пристегни пассажира» – теперь это правило для водителя становится незыблемым, если нет желания получить штраф.

До пассажиров задних сидений, которые по правилам тоже должны быть пристегнуты ремнями безопасности, искусственный интеллект пока не добрался.

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: Depositphotos

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