Дешевле китайских: в Россию завезли сразу три новых кроссовера из Кореи
Конкуренцию автомобилям китайских производителей на авторынке России могут составить модели корейских марок, собранные в Китае. В топ-3 новинок параллельного импорта вошли кроссоверы Hyundai и Kia, созданные для китайского рынка, – они оказались дешевле некоторых китайских моделей.
Лидер списка – Hyundai Mufasa. У этого кроссовера 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 161 л.с. Салон украшает цифровая панель с двумя экранами.
Вторая модель рейтинга – Kia Sportage Ace. У него иные передние и задние фары, бампер и двери багажника. В списке оснащения кондиционер, парковочные датчики, система контроля «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль.
Третья новинка — Hyundai ix35. У этого кроссовера двигатель 2.0 мощностью 161 л.с., передний привод. Впечатляет навороченная мультимедийная система, сенсорный экран которой управляет и климат-контролем в том числе.
Салону придают презентабельность кожаная обивка сидений, панорамный люк, боковые подушки безопасности, системы контроля «слепых» зон, круговая камера обзора и адаптивный круиз-контроль. Цены всех трех корейских кроссоверов стартуют от 3 млн рублей.
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Источник: njcar.ru
Фото: autohome.com.cn
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