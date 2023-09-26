Эти дизели не подведут: топ-10 самых надежных

Эксперты составили рейтинг самых надежных дизельных двигателей

Автосайт HotCars назвал Cummins 6.7 ISB самым надежным дизельным двигателем автомобиля. Рядную «шестерку» с турбонаддувом выпускают с 2007 года, его ресурс без ремонта – порядка 500 тыс. км.

На вторую строчку в рейтинге эксперты поставили 7,3-литровый турбодизель Ford Power Stroke. Их устанавливали в период с 1994 по 2004 гг., и до сих пор автомобили с этим двигателем пользуются повышенным спросом на вторичном рынке.

В тройку лидеров также вошел Chevrolet Duramax 6.6L LB7. Этим 300-сильным агрегатом оснащали пикапы Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD в период с 2001 по 2004 год.

В десятку самых надежных дизелей эксперты также включили:

Cummins 5.9L;

BMW M57;

Volvo D5;

Hyundai 1.6 CRDi;

Toyota 1HD-FTE;

Mercedes-Benz OM617;

Volkswagen 1.9L ALH TDI Diesel.

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Источник: HotCars

Фото: Unsplash