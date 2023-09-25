Как взимается штраф за непристегнутого пассажира – давайте разбираться!

Максим Кадаков, «За рулем»: со штрафом за непристегнутого пассажира есть проблемы

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отреагировал на новость о взимании штрафов за непристегнутого пассажира. Эксперт заметил, что фиксация этого нарушения велась в Москве уже давно, но штрафовали только непристегнутого водителя. Штраф составляет 1000 рублей.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Пристегиваться надо – это даже не обсуждается. Но есть и проблемы. Камеры по-прежнему плохо распознают ремень на темной одежде, а также если он слегка прикрыт отворотом куртки или пальто. И теперь вероятность ошибок увеличивается вдвое.

А наши люди любят в грязное время года в темной одежде ходить. Практично. Не переодеваться же в машине.

И штрафы приходят владельцу автомобиля – и за водителя (которого он знает), и за неизвестных пассажиров. А «делегировать» эту ответственность по-прежнему можно только в ручном режиме.

И, конечно, нам говорят, что все ошибки трактуются в пользу водителя. Ну-ну, поглядим. Пока что владельцам классических автомобилей рекомендую покупать футболки с черной полосой – камер становится больше, замучаешься оспаривать штрафы, если ремни не предусмотрены конструкцией автомобиля.

Кадаков напомнил, что уже сейчас в столице около пятисот камер, фиксирующих нарушение по ремням у водителя и пассажиров. Со временем таких камер станет больше, и не только в Москве.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov