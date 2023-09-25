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Фрагмент передней панели автомобиля Цоя выставят на торги

Часть торпедо Москвича-2141, на котором разбился Цой, предложат на аукционе

На торги в аукционном доме «Литфонда» собираются выставить часть передней панели автомобиля Москвич-2141, в котором в результате несчастного случая погиб легендарный музыкант Виктор Цой.

Представители аукционного дома говорят, что эта автомобильная деталь долгие годы находилась в собственности первого продюсера рок-группы «Кино» Юрия Белишкина.

Артефакт будет сопровождаться собственноручной запиской продюсера, в которой он рассказал историю о том, как эта часть панели у него оказалась и почему он решил с ней расстаться.

Начальная ставка уникального лота составит 250 тысяч рублей, при этом аукцион может привлечь внимание как коллекционеров, так и поклонников музыки и культуры, желающих сохранить и увековечить этот значимый фрагмент истории.

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Российский музыкант Виктор Цой погиб на 35-м километре трассы Слока – Талси в автомобильной аварии 15 августа 1990 года. Певец был за рулем своего автомобиля Москвич-2141.

По официальной версии, он не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с автобусом «Икарус», но существуют и другие версии аварии.

Смерть лидера рок-группы «Кино» стала ощутимой утратой для российской культуры. До сих пор его песни продолжают волновать музыкантов и поклонников его таланта.

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Источник: Аукционный дом «Литфонд»

Фото: Александра Чумичева и Александра Шогина /Фотохроника ТАСС/, litfund.ru

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За РулемАлексеева Елена
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