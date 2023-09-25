Фрагмент передней панели автомобиля Цоя выставят на торги
На торги в аукционном доме «Литфонда» собираются выставить часть передней панели автомобиля Москвич-2141, в котором в результате несчастного случая погиб легендарный музыкант Виктор Цой.
Представители аукционного дома говорят, что эта автомобильная деталь долгие годы находилась в собственности первого продюсера рок-группы «Кино» Юрия Белишкина.
Артефакт будет сопровождаться собственноручной запиской продюсера, в которой он рассказал историю о том, как эта часть панели у него оказалась и почему он решил с ней расстаться.
Начальная ставка уникального лота составит 250 тысяч рублей, при этом аукцион может привлечь внимание как коллекционеров, так и поклонников музыки и культуры, желающих сохранить и увековечить этот значимый фрагмент истории.
Российский музыкант Виктор Цой погиб на 35-м километре трассы Слока – Талси в автомобильной аварии 15 августа 1990 года. Певец был за рулем своего автомобиля Москвич-2141.
По официальной версии, он не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с автобусом «Икарус», но существуют и другие версии аварии.
Смерть лидера рок-группы «Кино» стала ощутимой утратой для российской культуры. До сих пор его песни продолжают волновать музыкантов и поклонников его таланта.
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Источник: Аукционный дом «Литфонд»
Фото: Александра Чумичева и Александра Шогина /Фотохроника ТАСС/, litfund.ru
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