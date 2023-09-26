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Топ-5 регионов РФ, где не любят отечественный автопром

Машины российских брендов хуже всего продаются в Москве

Опубликована интересная статистика – продажи новых легковых автомобилей по регионам России. Авторы исследования составили два рейтинга: с наибольшей долей отечественного автопрома среди новых авто и с наименьшей. В рейтинге регионов с большой популярностью российских авто на пятое место попала Республика Тыва.

На долю наших марок там пришлось 65,8% продаж новых машин. А выше – Калмыкия, Чукотский автономный округ, Ингушетия и Северная Осетия. У них доля новых российских машин – от 70% и более.

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А в рейтинге с наименьшими продажами выпущенных в РФ машин на пятом месте – Санкт-Петербург. Меньше, чем в Северной столице, дилеры российских брендов продают только в Хабаровском и Приморском краях, в Калининградской области и, конечно, в Москве.

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Источник: НАПИ

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