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Машины в РФ снова подорожают — дилеры прогнозируют значительный рост

Скачки курса валют и утильсбор приведут к росту цен на авторынке на 30% в 2023 году

В России продолжится рост цен на новые легковые автомобили. Ожидается повышение примерно на 30%. С таким прогнозом выступил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов.

«До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен», — констатировал вице-президент РОАД.
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Жигалов подчеркнул, что росту цен способствовали повышение утильсбора и колебания курса рубля.

Согласно данным «Автостата», в России за 8 месяцев 2023 года продали 607 тысяч новых легковых авто. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Российской Федерации, с 1 августа 2023 года, проиндексировали утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Ставка выросла в зависимости от объема двигателя в 1,7-3,7 раза. Автопроизводители со специальным инвестиционным контрактом (СПИК) могут рассчитывать на промышленные субсидии от правительства. Таким образом им будут компенсированы затраты на утильсбор.

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Источник: РИА Новости

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