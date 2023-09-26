Внезапно: продажи автомобилей с механикой пошли вверх

Эксперты объяснили устойчивый рост продаж машин с МКП

Продажи новых автомобилей с механической коробкой передач за последние годы показали устойчивый рост. Речь идет о рынке США, на долю которого пришлось 1,7% от всех продаж в 2023 году. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял менее одного процента. О резком росте интереса потребителей говорить не приходится, но налицо явная тенденция в изменении их приоритетов.

Согласно исследованию агентства JD Power, продажи новых машин с механикой в 2021 году составляли 0,9%. Но за последние два года произошел рост. Эту тенденцию подтверждает и крупнейшая сеть по продаже подержанных автомобилей в США — CarMax. По ее информации, цифра в 2,4% в 2020 году выросла до 2,8% в 2021 году, а к 2022 году приблизилась уже к 2,9%.

Эксперты связывают такую популярность МКП с ностальгией по прошлому и стремлением приобщиться к опыту вождения, который дает совершенно другие ощущения контроля над машиной.

В числе самых продаваемых марок лидируют спортивные модели. В топ вошли Honda Civic, Ford Mustang, Subaru WRX и Jeep Wrangler, также пользуется спросом Kia Fortes. Строит отметить, что Toyota, реагируя на спрос, выпускает популярные модели Supra и Tacoma 2024 года с механической коробкой передач.

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Источник: Тарантас.Ньюс

Фото: Unsplash