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Цены на китайские автомобили в России стабилизируются к концу 2023 года

Ответ санкциям Запада: эксперты ожидают снижения цен на китайские машины в РФ

Восстановлению российского автомобильного рынка может способствовать рост конкуренции среди китайских иномарок. На этом фоне цены на машины из Поднебесной должны приблизиться к объективным значениям. Такой вывод сделали эксперты отрасли.

Китайский автопром воспользовался ситуацией с санкционным давлением Запада на Россию в своих интересах. Вместо ушедших европейских и японских моделей рынок заняли китайские марки. Но высокие накладные расходы, включая таможенные пошлины, акцизы и утилизационные сборы, в разы увеличивают стоимость машин из КНР – в Китае аналогичные модели гораздо дешевле.

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Эксперты автоотрасли прогнозируют снижение цен на продукцию китайских производителей, причем это может произойти уже к концу 2023 года. К тому же дилеры рассчитывают на увеличения скидок на автомобили из Китая. По мнению заместителя председателя комитета по экономической политике Госдумы Артема Кирьянова, машины выпуска 2022 года будут продаваться на рынке с дисконтом. Тем более, в настоящее время фиксируется стабилизация не только по рынку в целом, но и по курсу валют.

«Я думаю, через 10 лет мы все будем ездить на китайских автомобилях, если не будет российских аналогов уходящей Европы и Японии», — прогнозирует зампред.

Вне всякого сомнения, покинувшие российский рынок иностранные автоконцерны, проблемы с логистикой, а также запрет на ввоз комплектующих самым негативным образом отразились на автомобильном рынке России. Но приход таких мощных игроков из Китая, как GWM, Geely и Chery, может сгладить ситуацию с последствиями от санкций, включая ценообразование.

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Источник: АиФ

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