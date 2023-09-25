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Дешевле Мерседеса: в России стартовали продажи китайского внедорожника

BAIC начал продажи внедорожника BJ80 по цене от 5 млн рублей

Автоконцерн BAIC начал продавать на российском авторынке внедорожник BJ80 по схеме параллельного импорта. Модель экстерьером напоминает немецкий Mercedes-Benz G-класса. При этом стоимость китайского аналога дешевле. Цена с базовой силовой установкой стартует от 5 млн рублей, за комплектацию с более мощным мотором придется выложить 5,8 млн рублей.

BAIC BJ80
BAIC BJ80
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Базовый двигатель – с турбонаддувом, объемом 2,3 л и мощностью 231 л.с. Старший мотор объемом 3,0 л мощностью 280 л.с. Оба работают в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой.

BAIC BJ80
BAIC BJ80

Привод полный, с подключаемой передней осью.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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Источник NJCars

Фото: BAIC

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За РулемСветлана Тарасенко
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