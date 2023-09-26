Автомобили из ЕС через Грузию к нам больше не попадут

В Грузии вступил в силу запрет на реэкспорт в Россию машин из Евросоюза

В Грузии, по сообщению минфина страны, с 26 сентября запрещен реэкспорт автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, в Россию и Белоруссию.

Этот шаг Грузии связан с ее присоединением к 11-му пакету санкций, введенных Евросоюзом в отношении Москвы. В соответствии с этими ограничениями, запрещается ввоз в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1900 кубических сантиметров, а также электромобилей и гибридных автомобилей.

До этого, согласно данным Национальной службы статистики Грузии, легковые автомобили занимали лидирующее место среди экспортных товаров в Грузию и третье место среди всех экспортируемых товаров в Россию. В первой половине текущего года из Грузии в Россию было реэкспортировано 4840 авто на сумму 65,8 млн долларов. Средняя стоимость каждого такого автомобиля составляла 14 тыс. долларов.

Следует отметить, что ранее власти Грузии уже приняли решение, начиная с 1 августа 2023 года, ограничить реэкспорт автомобилей в Россию и Белоруссию, приобретенных в США. После этого республика поставила в Россию 85 машин, что в 12 раз меньше, чем месяцем ранее.

Очередное ограничение в сфере автомобильного экспорта может оказать значительное воздействие на рынок.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash