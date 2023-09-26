#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Из области фантастики: на авторынке России можно купить авто за 100 000 рублейИз области фантастики: на авторынке России можно купить авто за 100 000 рублей
Chevrolet Lanos и Daewoo Matiz вошли в...
Перезапуск сборки Lada в Казахстане: сначала GrantaПерезапуск сборки Lada в Казахстане: сначала Granta
Мантуров назвал важной задачей перезапуск Lada...
«Боялся оказаться здесь»: поймали очередного пьяного «гонщика»«Боялся оказаться здесь»: поймали очередного пьяного «гонщика»
Полиции Санкт-Петербурга пришлось стрелять,...

Автомобили из ЕС через Грузию к нам больше не попадут

В Грузии вступил в силу запрет на реэкспорт в Россию машин из Евросоюза

В Грузии, по сообщению минфина страны, с 26 сентября запрещен реэкспорт автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, в Россию и Белоруссию.

Этот шаг Грузии связан с ее присоединением к 11-му пакету санкций, введенных Евросоюзом в отношении Москвы. В соответствии с этими ограничениями, запрещается ввоз в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1900 кубических сантиметров, а также электромобилей и гибридных автомобилей.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В России ждут нового роста цен на легковые автомобили

До этого, согласно данным Национальной службы статистики Грузии, легковые автомобили занимали лидирующее место среди экспортных товаров в Грузию и третье место среди всех экспортируемых товаров в Россию. В первой половине текущего года из Грузии в Россию было реэкспортировано 4840 авто на сумму 65,8 млн долларов. Средняя стоимость каждого такого автомобиля составляла 14 тыс. долларов.

Следует отметить, что ранее власти Грузии уже приняли решение, начиная с 1 августа 2023 года, ограничить реэкспорт автомобилей в Россию и Белоруссию, приобретенных в США. После этого республика поставила в Россию 85 машин, что в 12 раз меньше, чем месяцем ранее.

Очередное ограничение в сфере автомобильного экспорта может оказать значительное воздействие на рынок.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0