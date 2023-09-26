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Главный гоночный инженер Mercedes признал слабые стороны болида W14 на Формуле-1Главный гоночный инженер Mercedes признал слабые стороны болида W14 на Формуле-1
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Главный гоночный инженер Mercedes признал слабые стороны болида W14 на Формуле-1

Эндрю Шовлин: успех Ferrari обнажил слабости болида Mercedes W14

Команда Mercedes на протяжении последних нескольких лет уверенно лидировала над конкурентами в ежегодном мировом чемпионате по автогонкам Формула-1. Все изменил 2022 год, когда представители команды Ferrari продемонстрировали явный прогресс над лидером.

По мнению главного гоночного инженера Mercedes Эндрю Шовлина, эта ситуация стала своеобразным индикатором и обнажила слабые стороны болида W14.

Болид Mercedes W14
Болид Mercedes W14
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«Вероятно, это связано с температурой. Отчасти снижение эффективности шин вызвано тем, что на первых восьми кругах они нагреваются все сильнее», — констатировал инженер.

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Шовлин предположил, что проблемы с максимальной эффективностью W14 на скоростных поворотах объясняются именно этим. Инженер выразил мнение, что очень много зависит от сцепления с трассой на быстрых поворотах и от прижимной силы. При этом Шовлин признал, что Mercedes отстают в этой части.

Ferrari выступили на Формуле-1 с обновленной версией болида, у которого было усилено днище, и их заслуженный успех связан отчасти с этим, подчеркнул главный инженер Mercedes. Поэтому при участии в последних Гран-при способность W14 меньше изнашивать резину уже не является таким преимуществом перед конкурентами, как раньше, заключил специалист.

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Источник: F1news.ru

Фото: Mercedes, Unsplash

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