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Нет и не надо: более 40% россиян прекрасно живут без автомобиля

Опрос: 43% россиян не имеют машины и не планируют ее покупку

Цены на автомобили, как новые, так и подержанные, уже побили все мыслимые и немыслимые рекорды. Но далеко не у всех россиян этот факт вызывает беспокойство: согласно опросу, порядка 43% жителей России не имеют автомобиль и не планируют его приобретать. Более удобным для себя они считают общественный транспорт, такси или каршеринг.

Большинство участников опроса, у которых уже есть машина, менять ее на другую в обозримом будущем не планируют –10% из них купили машину недавно, а 24% – давно, но о новой покупке пока не мечтают.

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Из тех, кто присматривает себе варианты приобретения транспортного средства, лишь 3% заявили, что могут позволить себе купить новый автомобиль. Подержанную машину присматривают 4% опрошенных, а еще 15% готовы ждать, когда стабилизируются цены или получится накопить на покупку.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: КП

Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»

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