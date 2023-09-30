Очередной «мост глупости»: вид сверху

20—тонный бетоновоз проломил деревянный мост с пределом веса 4 тонны

В состязании между деревянными мостами и гружеными бетоновозами одержана еще одна решающая «победа». Теперь жителям округа Монтгомери (штат Техас, США) нужен новый деревянный мост.

15 сентября водитель бетономешалки проехал по мосту и в итоге свалился в воду. К счастью, ему удалось избежать серьезной травмы.

Насколько тяжелым был грузовик, доподлинно неизвестно, но весил он явно больше 20 тонн. Прямо перед мостом висит знак, предупреждающий водителей, что максимальный вес, который он выдерживает, составляет 4 тонны.

Несмотря на очевидную безалаберность, полиция не предъявила обвинения водителю, поскольку мост находится в частной собственности. А вот за эвакуацию автомобиля ему заплатить придется и немало. Ну и сама машина, вероятно, сильно пострадала.

На видео уже последствия происшествия: рабочие установили кран на одной стороне моста, а затем прикрепили цепи к кузову грузовика.

Видео: YouTube

Фото: скриншот YouTube