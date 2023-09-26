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В Петербурге текущим летом аномально подскочил спрос на новые иномарки

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В Петербурге спрос на новые автомобили иностранных брендов взлетел текущим летом сразу на 125,5% в сравнении с аналогичным периодом с июня по август 2022 года. Такие данные приводит ресурс «Авито Авто».

Согласно информации, количество объявлений о продаже иномарок увеличилось на 128,7%. Эксперты подсчитали, что средняя стоимость такой машины на онлайн платформе составила порядка трех млн рублей.

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Стоит отметить, что спрос на авто зарубежного производства и количество рекламных объявлений по России в среднем тоже прибавили — 110,5% и 110,7% соответственно. Причем средняя цена в масштабах российских регионов почти коррелируется с показателями Петербурга — 2,99 млн рублей.

Рассуждая о предпочтениях россиян при выборе нового автомобиля, эксперты подчеркнули, что модели из Китая заменили европейские бренды, ушедшие с российского рынка.

«Китайские авто отличаются комфортом и современной электроникой. Доля спроса новых китайских авто летом составила 46,8%», — уточнили эксперты.

Этот факт подтверждает и топ-5 самых популярных иномарок у петербуржцев, в который вошли сразу пять китайских моделей. Самой востребованной названа Omoda C5, на нее приходится 6% от всей доли спроса. Средняя цена этого автомобиля составляет примерно 2,65 млн рублей.

Kaiyi E5 занимает долю в 3.1% (1,96 млн рублей), как и Haval Jolion (2,449 млн). Кроме указанных моделей в топ вошли Kia Sportage (3,65 млн рублей) и Jetour Dashing (2,69 млн), они занимают долю рынка в 2,4% и 2,1% соответственно.

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Источник: Деловой Петербург

Фото: Александр Артёменков/ТАСС

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