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«Москвич» теперь не просто автозавод: предприятие получило новый статус

Собянин: заводу «Москвич» присвоен статус промышленного комплекса

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что автозавод «Москвич» получил статус промышленного комплекса, что позволит ему получать налоговые льготы. Высвободившиеся средства предприятие сможет направить в дальнейшее развитие, отметил столичный градоначальник.

«Автомобили хорошо зарекомендовали себя в сервисах такси и каршеринга, ими активно пользуются в парках федеральных и городских ведомств. Новый статус даст налоговые льготы, а сэкономленные средства завод сможет направить на развитие производства», – написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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Для «Москвича» ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, понижена с 17 до 13,5%. Налог на имущество снижен на 50%, земельный — на 80%, а ставка аренды земли — в пять раз, до 0,3% от кадастровой стоимости участка.

На «Москвиче» работают порядка 1,6 тыс. человек. С начала запуска производства выпущено около 27 тыс. автомобилей.

Снижение налогов предприятию "Москвич"
Снижение налогов предприятию "Москвич"

В следующем году автозавод «Москвич» поставит на конвейер еще две модели – кроссоверы Москвич 5 и Москвич 8. Они пополнят модельный ряд автопроизводителя, который сейчас представлен двумя версиями МосквичА 3 (бензиновой и электрической) и седаном Москвич 6.

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Источник: Telegram Сергея Собянина

Фото: Москвич

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