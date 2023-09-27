Выдавать права на 20 лет? Много тех, кто против

Опрос «За рулем»: 65% читателей одобрили идею, что права нужно выдавать на 20 лет

Не утихают споры о том, стоит ли выдавать законопослушным и не имеющим медицинских противопоказаний водителям права на 20 лет вместо 10. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев полагает, что это сэкономит время водителям на сбор необходимых документов.

«За рулем» поинтересовался у самих водителей, что они думают по этому поводу.

47% наших читателей идею одобрили, а 18% настаивают, что продлевать срок прав нужно именно законопослушным водителям, не имеющим вороха штрафов. 14% против, так как за столь длительный период могут возникнуть различные заболевания, несовместимые с управление авто, а 21% считают, что эта идея все равно не пройдет.

Комментарий эксперта

Алексей Аксенов, юрист, старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С. Грибредова:

«Дискуссия о том, какой срок действия водительского удостоверения является оптимальным, ведется достаточно давно. Сторонники увеличения данного срока мотивируют свою позицию уменьшением бюрократических издержек, снижением коррупционной составляющей. Противники говорят о том, что срок действия водительского удостоверения является механизмом контроля за водителем, его состоянием здоровья и профессиональными навыками.

Надо отметить, что на практике процедура замены водительского удостоверения пополняет бюджет за счет оплаты госпошлины, а также используется для контроля за оплатой административных штрафов и выявления лиц, находящихся в розыске.

Обе позиции являются обоснованными, задача законодателя соблюсти баланс государственных и частных интересов в обеспечении безопасности и эффективного управления дорожным движением в стране».

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