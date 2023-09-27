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Возникнет эффект детонации: использование дешевого бензина может повредить мотор

Эксперты выяснили, можно ли ездить на «девяносто втором» бензине вместо АИ-95

Современные двигатели могут потреблять бензин АИ-92 вместо 95-го, но только не при агрессивной езде. Большая скорость и высокие обороты в конечном итоге чреваты риском повреждения двигателя. Автоэксперты выяснили, насколько опасно переходить на более дешевые аналоги топлива.

Ситуация с нестабильностью на рынке из-за резких скачков цен на востребованный у россиян бензин АИ-95 вынуждает автовладельцев искать альтернативу в виде более дешевых вариантов.

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Модели марок, представленных сегодня на российском рынке, весьма разнообразны. Есть Hyundai Solaris и Kia Rio, Renault Duster и Arkana. Есть и автомобили китайского производства с турбоагрегатами. Причем их можно заправлять даже «min 92», как указано на лючках бензобака. Но это не значит, что можно ездить на таком топливе постоянно.

Дело в том, что низкооктановый бензин у высоконагруженных моторов может спровоцировать эффект детонации — преждевременного воспламенения топлива при цикле сжатия. Обычно это происходит при высоком давлении, на больших оборотах мотора и высокой температуре.

Несмотря на то, что современные двигатели имеют специальную защиту и подобные детонации блокируются, мощность мотора все равно снижается, причем существенно. В принципе, можно ездить и на АИ-92, но желательно не агрессивно, иначе из-за резкого скачка температуры и давления детонации не избежать. Ваш двигатель вам этого не простит.

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Источник: Аргументы и факты

Фото: Depositphotos

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За РулемСветлана Тарасенко
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