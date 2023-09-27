Представлена новая Нива-грузовик – вот чем она отличается от прежних

В Тольятти на базе Нивы создали грузовик Мул с грузоподъемностью 800 кг

На базе Нивы разработали очередной грузовик – машину под названием Мул представила тольяттинская компания ПВР, которая специализируется на усиленных версиях пикапов ВИС. Отметим, что в данном случае усиления, как такого, не произошло: грузоподъемность Мула составляет 800 кг, столько же с января 2023 года имеет стандартный ВИС-2346.

Грузовик Мул создан на базе хорошо знакомого ВИС-2346

А вот размеры бортовой платформы действительно выросли: по сравнению с ВИСом, длина кузова подросла на 1200 мм, до 3100 мм. Произошло это главным образом за счет «раздвижения» на 800 мм стандартной висовской колесной базы – теперь она составляет 3650 мм.

Откидными у Мула сделаны не только задний, но и боковые борта. 83-сильный мотор Нивы оставлен без изменений... Объявленная цена Мула составляет 1,6 млн рублей.

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Источник: журнал «Автоброкер Клуб»