#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
VW не справился с конкуренцией и приостановил выпуск двух моделейVW не справился с конкуренцией и приостановил выпуск двух моделей
Volkswagen временно прекратил выпускать ID.3 и...
Суперкар McLaren ElvaУникальный суперкар McLaren Elva чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо уйдет с молотка
Испанский гонщик планирует выручить на торгах...
Первый рендер Skoda Kodiaq 2024Новый Skoda Kodiaq – первые изображения!
Skoda представила эскизы экстерьера следующего...

Представлена новая Нива-грузовик – вот чем она отличается от прежних

В Тольятти на базе Нивы создали грузовик Мул с грузоподъемностью 800 кг

На базе Нивы разработали очередной грузовик – машину под названием Мул представила тольяттинская компания ПВР, которая специализируется на усиленных версиях пикапов ВИС. Отметим, что в данном случае усиления, как такого, не произошло: грузоподъемность Мула составляет 800 кг, столько же с января 2023 года имеет стандартный ВИС-2346.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Грузовик Мул создан на базе хорошо знакомого ВИС-2346
Грузовик Мул создан на базе хорошо знакомого ВИС-2346

А вот размеры бортовой платформы действительно выросли: по сравнению с ВИСом, длина кузова подросла на 1200 мм, до 3100 мм. Произошло это главным образом за счет «раздвижения» на 800 мм стандартной висовской колесной базы – теперь она составляет 3650 мм.

Откидными у Мула сделаны не только задний, но и боковые борта. 83-сильный мотор Нивы оставлен без изменений... Объявленная цена Мула составляет 1,6 млн рублей.

Источник: журнал «Автоброкер Клуб»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+24