Представлена новая Нива-грузовик – вот чем она отличается от прежних
На базе Нивы разработали очередной грузовик – машину под названием Мул представила тольяттинская компания ПВР, которая специализируется на усиленных версиях пикапов ВИС. Отметим, что в данном случае усиления, как такого, не произошло: грузоподъемность Мула составляет 800 кг, столько же с января 2023 года имеет стандартный ВИС-2346.
А вот размеры бортовой платформы действительно выросли: по сравнению с ВИСом, длина кузова подросла на 1200 мм, до 3100 мм. Произошло это главным образом за счет «раздвижения» на 800 мм стандартной висовской колесной базы – теперь она составляет 3650 мм.
Откидными у Мула сделаны не только задний, но и боковые борта. 83-сильный мотор Нивы оставлен без изменений... Объявленная цена Мула составляет 1,6 млн рублей.
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Источник: журнал «Автоброкер Клуб»
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!