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В Китае показали кроссовер Jetour Traveler за 25 тысяч долларов в топ-версии

Продажи Jetour Traveler в России начнутся в 2024 году

На фоне анонсированного старта продаж в России Jetour X70 Plus, в Китае официально представлен новый полноприводный кроссовер Jetour Traveler, стоимостью 25 тысяч долларов за комплектацию Luxury.

У него под капотом 245 л.с., 8-ступенчатый автомат. Несмотря на внушительный вид, кроссовер не рассчитан для езды по бездорожью. Колесная база – 2800 мм. Машину отличает крепление запасного колеса на багажной двери сзади, крупные зеркала на ножках, багажные рейлинги оригинальной формы.

Jetour Traveler
Jetour Traveler
Jetour Traveler
Jetour Traveler
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Предусмотрено шесть версий Jetour Traveler: две с мотором 1,5 л, три — с двигателем объемом 2 л, в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Топовая версия оснащена мотором объемом 2 л, у нее полный привод и 8-ступенчатый автомат. Заявленная мощность младшего мотора — 184 л.с., старшего — 254 л.с.

В списке оснащения: цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, мультимедийная система с SoC Qualcomm Snapdragon. В помощь водителю набор различных систем, включая автоторможение и автоматический парковщик, адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора.

За базовую версию китайский производитель установил цену в 19 тысяч долларов, самая доступная с мотором объемом 2 л оценена в 21,9 тысячи долларов, за топовую версию придется выложить 25,2 тысячи долларов.

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Источник: Ixbt.com

Фото: autohome.com.cn

Jetour Traveler
Jetour Traveler
Jetour Traveler

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