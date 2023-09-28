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Взрыв склада с электромобилями в Узбекистане – все подробности и видео

В Ташкенте взорвался таможенный склад с электромобилями и аккумуляторами

В ночь с 27 на 28 сентября в Ташкенте произошел взрыв на таможенном складе. СМИ сообщают, что в помещении хранились электромобили и батареи к ним. От взрыва пострадало само здание, а кроме того, в окрестных домах оказались выбиты стекла. После взрыва на складе начался сильный пожар.

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По одной из версий, взрыв произошел в результате удара молнии, но позже эта версия была официально опровергнута. По сообщениям независимых источников, причиной инцидента могли стать батареи электромобилей.

В момент взрыва в здании находились работники аэропорта. В Минздраве Узбекистана сообщили, что есть пострадавшие с ранениями от осколков, им оказывается помощь. Количество пострадавших, по уточненным данным утра 28 сентября, составляет 138 человек. Сообщается также, что в результате ЧП на месте скончался подросток 2006 года рождения.

Около 5:12 утра пожар был локализован. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб.

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Источник: Tashkent_land

Фото: Tashkent_land

Видео: Гнев земли

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