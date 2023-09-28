В России подорожала легендарная Нива. Сколько она стоит?

АВТОВАЗ поднял цены на внедорожник Lada Niva Bronto в сентябре 2023 года

Автоконцерн АВТОВАЗ увеличил стоимость LADA Niva Bronto — самой дорогой и «экстремальной» версии внедорожника LADA Niva Legend. По состоянию на конец сентября текущего года обе комплектации стали дороже на 34 тыс. рублей, это 2,8-2,9%. Информация об этом есть в прайс-листе российского производителя.

Еще в марте базовая комплектация Luxe машина стоила 1 175 900 рублей, теперь новая LADA Niva Bronto подорожала до 1 209 900 рублей, а цена в комплектации Prestige выросла до 1 259 900 рублей.

LADA Niva Bronto

Продажи LADA Niva Bronto АВТОВАЗ возобновил в середине марта, представители концерна рассказали, что версии 2023 года выпуска сохранили свои отличительные преимущества, включая самоблокирующиеся винтовые дифференциалы в мостах, главную пару с увеличенным передаточным числом 4.1, улучшенную геометрию кузова (клиренс 240 мм, увеличенный ход передней и задней подвески), усиленную заднюю ось и доработанные амортизаторы.

Базовая версия LADA Niva Bronto снабжена металлическими бамперами, рейлингами на крыше, расширителями колесных арок и 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, шины которых имеют более глубокий протектор с внешним диаметром 29 дюймов. Для топовой комплектации Prestige предусмотрены противотуманные фары, дополнительной защиты порогов. Есть оригинальная решетка радиатора, пластиковые бампера и накладки на колесных арках.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: АВТОВАЗ