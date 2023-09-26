#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Из области фантастики: на авторынке России можно купить авто за 100 000 рублейИз области фантастики: на авторынке России можно купить авто за 100 000 рублей
Chevrolet Lanos и Daewoo Matiz вошли в...
Перезапуск сборки Lada в Казахстане: сначала GrantaПерезапуск сборки Lada в Казахстане: сначала Granta
Мантуров назвал важной задачей перезапуск Lada...
«Боялся оказаться здесь»: поймали очередного пьяного «гонщика»«Боялся оказаться здесь»: поймали очередного пьяного «гонщика»
Полиции Санкт-Петербурга пришлось стрелять,...

Перезапуск сборки Lada в Казахстане: сначала Granta

Мантуров назвал важной задачей перезапуск Lada Granta в Казахстане

Денис Мантуров, вице-премьер и глава Минпромторга РФ, подчеркнул важность перезапуска производства Lada Granta в Казахстане и выразил готовность АВТОВАЗа продолжать проект сборки автомобилей бренда в этой стране. Об этом он сообщил на международной выставке «Иннопром.Казахстан».

Мантуров отметил, что после восстановления производства модели Granta, возможно, будет запущено производство и других моделей АВТОВАЗа на территории Казахстана. Рынок этой страны он считает стратегически важным для экспорта отечественных автомобилей.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

АВТОВАЗ возобновит производство в Казахстане при одном условии

Вице-премьер подчеркнул, что компания активно взаимодействует с местным партнером в Казахстане, чтобы определить дальнейшую стратегию развития бренда Lada на этом рынке.

Сборка автомобилей Lada в Казахстане осуществляется на предприятии «Сарыаркаавтопром» в городе Костанай. В 2022 году АВТОВАЗ приостановил поставки машинокомплектов в Казахстан.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0