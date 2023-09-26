Перезапуск сборки Lada в Казахстане: сначала Granta
Денис Мантуров, вице-премьер и глава Минпромторга РФ, подчеркнул важность перезапуска производства Lada Granta в Казахстане и выразил готовность АВТОВАЗа продолжать проект сборки автомобилей бренда в этой стране. Об этом он сообщил на международной выставке «Иннопром.Казахстан».
Мантуров отметил, что после восстановления производства модели Granta, возможно, будет запущено производство и других моделей АВТОВАЗа на территории Казахстана. Рынок этой страны он считает стратегически важным для экспорта отечественных автомобилей.
Вице-премьер подчеркнул, что компания активно взаимодействует с местным партнером в Казахстане, чтобы определить дальнейшую стратегию развития бренда Lada на этом рынке.
Сборка автомобилей Lada в Казахстане осуществляется на предприятии «Сарыаркаавтопром» в городе Костанай. В 2022 году АВТОВАЗ приостановил поставки машинокомплектов в Казахстан.
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Источник: ТАСС
Фото: АВТОВАЗ
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