Технический директор Red Bull рассказал о создании выдающейся машины Формулы-1

Эдриан Ньюи: у команды Red Bull было разумное понимание того, что нужно сделать

Команда Red Bull в 2021 году до последнего боролась с Mercedes за чемпионский титул в Формуле-1. Впервые за много лет у нее появился реальный шанс на победу, и все усилия были сосредоточены на доработке машины. Об этом в подкасте Beyond The Grid рассказал технический директор Red Bull Эдриан Ньюи.

Раскрывая секрет успеха создания шедевральной гоночной машины, доминирующей с прошлого года в Формуле 1, Ньюи отметил, что для нее была выбрана иная аэродинамическая концепция, отличная от той, что была у команды Mercedes. Выбирая между поисками упущенных возможностей и приверженности следования намеченному плану, команда Red Bull решила развивать свои идеи, и не прогадала.

Технический директор Red Bull Эдриан Ньюи

По мнению Ньюи, при создании болида очень важно понять, как лучше разместить передние и задние колеса по отношению к шасси, двигателю и коробке передач. Потому что базовая архитектура – это основа основ, убежден технический директор.

«Я сосредоточился на архитектуре, затем переключился на переднюю и заднюю подвеску – это ключевые детали, которые нужно постараться сделать верно. Если вы ошибетесь с кузовом, то можете внести коррективы по ходу сезона. Но если вы допустите ошибку с базовой архитектурой, то проведете с ней как минимум весь сезон», — объяснил специалист.

Команда Ferrari действовала в противоположном направлении, в 2021 году она не принимала участия в борьбе за титул, поэтому свернула доработки, сосредоточившись над созданием машины 2022-го года. При этом, положение команды Mercedes было где-то межу Ferrari и Red Bull, уточнил Ньюи.

По его признанию, у Red Bull ушло гораздо больше времени на разработку, чем у команд-соперников. Но, несмотря на не выгодное положение, им в конечном счете удалось добиться правильной архитектуры машины.

На первом этапе в Бахрейне в прошлом году болид Ferrari демонстрировал колоссальную скорость. Но в RB18 была заложена безукоризненная основа, которая и стала отличной платформой для дальнейшего развития. Несмотря на имеющиеся проблемы с раскачкой, которые все же были не такие сильные, как у других команд, у Red Bull было разумное понимание того, что нужно сделать, и это стало залогом успеха.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: F1news.ru

Фото: RED BULL