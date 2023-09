Уникальный суперкар McLaren Elva чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо уйдет с молотка

Испанский гонщик планирует выручить на торгах за McLaren Elva 3 млн долларов

Один из самых успешных и уникальных пилотов Формулы-1 Фернандо Алонсо выставил на продажу суперкар McLaren Elva, стоимость которого оценивается примерно в три миллиона долларов.

Двукратный чемпион Формулы-1 из Испании приобрел свой эксплозивный автомобиль когда он еще был гонщиком в составе команды из Уокинга. Фирма McLaren выпустила с конвейера ограниченную серию модели — всего 149 экземпляров.

Суперкар McLaren Elva

Один из них уйдет с молотка во время торгов аукционного дома Bonhams в рамках мероприятия On The Grid: The Abu Dhabi Auction. Этот факт делает спорткар эксклюзивным, а уникальность ему придает маленький пробег всего в пять километров.

Испанский гонщик у себя в соцсетях написал, что ключи от своего McLaren лично передаст победителю торгов во время Гран-при в Абу-Даби. Мероприятие пройдет с 24 по 26 ноября. По прогнозам, Алонсо может выручить за автомобиль до трех миллионов долларов. В июне текущего года гонщик уже продавал свой Ferrari Enzo, на торгах Monaco Car Auctions за него предложили 5,4 миллиона евро.

Аукционный дом Bonhams является одним из старейших и крупнейших в мире, специализирующихся на изобразительном искусстве и антиквариате, а также автомобилях.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autosport.com.ru

Фото: Bonhams