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Livan S6 ProНазвана дата начала продаж седана Livan S6 Pro
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Названа дата начала продаж седана Livan S6 Pro

Се Цзяо: продажи седана Livan S6 Pro должны начаться в октябре

О скором начале продаж седана Livan S6 Pro в России главному редактору журнала «За рулем» сообщил Се Цзяо, генеральный директор компании Livan. В пути уже 330 машин, еще больше машин готовы выпустить для нашего рынка.

Livan S6 Pro конкурирует с седанами Kia Cerato и Hyundai Elantra и даже с новым Chery Arrizo 8. Создана машина на платформе седана Geely Emgrand L. Длина седана — 4,7 м, колесная база — 2,7 м.

Livan S6 Pro
Livan S6 Pro

У автомобиля передний привод и турбированный мотор 1,5 с двумя вариантами мощности - 138 или 180 л.с. Агрегируется он роботизированной коробкой передач DCT7 с двумя сцеплениями.

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Livan S6 Pro
Livan S6 Pro
Livan S6 Pro
Livan S6 Pro

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За РулемАлексеева Елена
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