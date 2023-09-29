Уклонистов отлучат от руля

С 1 октября уклоняющимся от призыва запретят водить автомобиль

С 1 октября во всех регионах России стартует осенний призыв. С этого же числа вступают в силу изменения в КоАП, которые, в частности, увеличивают до 30 тыс. рублей штраф за неявку в военкомат по требованию. Вместе с этим начнут действовать ограничения по управлению автомобилем для призывников, которые не явились в военкомат после получения повестки.

Приостанавливать действие водительских прав сможет сам военком. Для этого он передаст в специальный реестр соответствующие ограничения. Водитель в этом случае никакого уведомления не получит: о запрете на вождение он должен узнать самостоятельно. После введения запрета на управление транспортным средством гражданин в течение 20 дней должен явиться в военкомат. Ограничения в этом случае должны снять в течение суток.

Остается неясным, какое наказание последует для тех, кто сел за руль после введения запрета. Вероятно, КоАП дополнится специальной нормой.

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Источник: Telegram Минобороны РФ