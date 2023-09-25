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Передачу управления авто третьим лицам хотят взять под контроль

В России планируют разработать сервис по передаче автомобиля третьим лицам

В Москве с прошлой недели 206 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД стали фиксировать не пристегнутых ремнем безопасности пассажиров. Штраф в этом случае получит собственник автомобиля, вне зависимости от того, кто в момент нарушения находился за рулем.

Чтобы избежать этого, в Госдуме предлагают разработать сервис для водителей, которые передают автомобиль в пользование третьим лицам. Соответствующие предложения уже направлены в Минтранс и МВД, сообщил глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Он отметил, что в России фактически отсутствует презумпция невиновности, когда к ответственности привлекается не лицо, совершившее правонарушение, а наказывают собственника транспортного средства. Чтобы штрафы приходили именно водителю, а не хозяину авто, необходимо развивать помогающие сервисы.

«Если он передает управление транспортным средством другому лицу на продолжительный период, то он должен, например, через госуслуги проинформировать об этом, и тогда все штрафы в этот период будут оформляться на того, кто управлял транспортным средством», – подчеркнул парламентарий.

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Источник: Дума ТВ

Фото: Unsplash

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