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За эти нарушения с 1 сентября авто отправляют на штрафстоянку

За ряд неисправностей с 1 сентября машину могут забрать на штрафстоянку

В России с 1 сентября 2023 года вступил в силу обновленный перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Наказание за большинство из них предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Вместе с тем, в перечне есть неисправности, наличие которых дает инспектору ДПС право эвакуировать авто на штрафстоянку.

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Снова штраф за среднюю скорость: 3 нерешенных проблемы

В статьях КоАП (27.12. и 27.13) основанием для задержания автомобиля являются:

  • неисправность тормозной системы (за исключением стояночного тормоза);
  • неисправность рулевого управления;
  • неисправность сцепного устройства;
  • поломка гидроусилителя или электроусилителя на рулевой рейке;
  • неисправность ABS.

Фото: АГН «Москва»

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За РулемПономарева Дарина
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