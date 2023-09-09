За эти нарушения с 1 сентября авто отправляют на штрафстоянку
За ряд неисправностей с 1 сентября машину могут забрать на штрафстоянку
В России с 1 сентября 2023 года вступил в силу обновленный перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Наказание за большинство из них предусматривает штраф в размере 500 рублей.
Вместе с тем, в перечне есть неисправности, наличие которых дает инспектору ДПС право эвакуировать авто на штрафстоянку.
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В статьях КоАП (27.12. и 27.13) основанием для задержания автомобиля являются:
- неисправность тормозной системы (за исключением стояночного тормоза);
- неисправность рулевого управления;
- неисправность сцепного устройства;
- поломка гидроусилителя или электроусилителя на рулевой рейке;
- неисправность ABS.
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Фото: АГН «Москва»
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