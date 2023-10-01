В море прямо на автомобиле? Так бывает
Чудесным солнечным днем на пляже Балморал в Австралии Kia Seltos врезался в бетонный забор и перевернулся прямо на песке. Виной всему стала ошибка женщины-водителя, пытавшейся выехать с парковочного места.
Судя по всему, она по ошибке включила «Драйв» вместо заднего положения рычага, в результате чего автомобиль покатился к пляжу.
К счастью, в тот момент никто не пользовался этим участком пляжа, отдыхавшая здесь несколькими минутами ранее семья покинула лежаки.
33-летняя женщина-водитель получила легкие травмы, а 55-летний пассажир-мужчина ушел невредимым. Очевидцы сообщили, что женщина извинилась перед всеми за свое вождение, которое объяснила ошибкой.
Красная табличка P на задней двери указывает, что у женщины были временные водительские права, а это означает, что с момента экзамена прошло менее 12 месяцев.
Серьезно поврежденный Kia Seltos пришлось вытаскивать с пляжа краном. На ремонт стены уйдут недели, а кроссовер, похоже, можно считать «тоталем».
Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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