В море прямо на автомобиле? Так бывает

Неопытный водитель перевернула Kia на пляже, перепутав передачи

Чудесным солнечным днем на пляже Балморал в Австралии Kia Seltos врезался в бетонный забор и перевернулся прямо на песке. Виной всему стала ошибка женщины-водителя, пытавшейся выехать с парковочного места.

Судя по всему, она по ошибке включила «Драйв» вместо заднего положения рычага, в результате чего автомобиль покатился к пляжу.

К счастью, в тот момент никто не пользовался этим участком пляжа, отдыхавшая здесь несколькими минутами ранее семья покинула лежаки.

33-летняя женщина-водитель получила легкие травмы, а 55-летний пассажир-мужчина ушел невредимым. Очевидцы сообщили, что женщина извинилась перед всеми за свое вождение, которое объяснила ошибкой.

Красная табличка P на задней двери указывает, что у женщины были временные водительские права, а это означает, что с момента экзамена прошло менее 12 месяцев.

Серьезно поврежденный Kia Seltos пришлось вытаскивать с пляжа краном. На ремонт стены уйдут недели, а кроссовер, похоже, можно считать «тоталем».

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube