Трактористы – веселый народ! Подборка смешных случаев (видео)
Когда фермер Мурад возвращается с полей, жители турецкого города Назилли узнают об этом задолго до его появления. Ведь Мурад установил на свой небольшой трактор внушительную аудиосистему стоимостью около 2 тысяч долларов.
Пара мощных усилителей, основные динамики, высокочастотники и нависающий над головой владельца сабвуфер – определенно, трактор Мурада производит впечатление, даже когда не издает никаких звуков.
Да и издаваемые звуки всех устраивают. Во-первых, они одобрены лучшим другом Мурада – его псом, имеющим обыкновение во время поездок гордо восседать на левом крыле.
А во-вторых, Мурад отлично справляется не только с фермерской работой, но и с функцией диджея, ставя в свою программу самые актуальные хиты современной турецкой сцены.
В общем, трактористы – народ веселый, причем в любой стране. Давайте посмотрим видео и убедимся в этом!
Видео: Гора автофактов
Фото: скриншот видео YouTube
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