Трактористы – веселый народ! Подборка смешных случаев (видео)

В Сети вспомнили самые невероятные ситуации с трактористами со всего мира

Когда фермер Мурад возвращается с полей, жители турецкого города Назилли узнают об этом задолго до его появления. Ведь Мурад установил на свой небольшой трактор внушительную аудиосистему стоимостью около 2 тысяч долларов.

Пара мощных усилителей, основные динамики, высокочастотники и нависающий над головой владельца сабвуфер – определенно, трактор Мурада производит впечатление, даже когда не издает никаких звуков.

Да и издаваемые звуки всех устраивают. Во-первых, они одобрены лучшим другом Мурада – его псом, имеющим обыкновение во время поездок гордо восседать на левом крыле.

А во-вторых, Мурад отлично справляется не только с фермерской работой, но и с функцией диджея, ставя в свою программу самые актуальные хиты современной турецкой сцены.

В общем, трактористы – народ веселый, причем в любой стране. Давайте посмотрим видео и убедимся в этом!

Видео: Гора автофактов

Фото: скриншот видео YouTube