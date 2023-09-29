Они возвращаются: автоконцерн Haima из Китая везет в Россию две новинки
Автопроизводитель Haima Automobile из Китая будет продавать в РФ сразу две своих новых модели: кроссовер Haima 8S и минивэн Haima 7X. Автомобили поступят в продажу уже 20 октября текущего года.
Впервые информация о возвращении Haima на российский рынок появилась этой весной. Для официальной сертификации были привезены кроссовер и минивэн.
Кроссовер Haima 8S имеет передний привод, по габаритам он крупнее Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro. Параметры кузова 4565 x 1850 x 1682 мм, колесная база – 2700 мм. Кроссовер оснащен мотором 1,6 л (195 л.с. и 293 Нм) в связке с 6-диапазонной автоматической коробкой передач.
Машина разгоняется до 100 км/ч за 7,8 секунды. За базовую комплектацию производитель установил цену 3,2 млн рублей, стоимость топовой версии — 3,4 млн.
Размеры кузова семиместного минивэна Haima 7X — 4815 x 1874 x 1720 мм, колесная база – 2860 мм. У него такой же мотор, как и у кроссовера. На выбор покупателей есть две комплектации. Базовая версия называется Luxury и стоит 3,6 млн рублей, за топовую версию Premium попросят 3,8 млн.
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Источник: Китайские-автомобили.рф
Фото: Haima
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