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В Россию вернулся забытый бюджетный бренд

Компания Haima возвращается на российский рынок после пятилетнего перерыва

Компания «МВЛ Авто» уже сертифицировала модельный ряд и имеет несколько дилерских центров.

Haima 8S
Haima 8S

После пятилетнего перерыва Haima вернулась со среднеразмерным кроссовером Haima 8s и минивэном Haima 7x, цены на которые начинаются от 3,2 млн рублей.

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Процесс продаж фактически уже начался, так как автомобили уже заказаны и находятся в производстве, а дилеры заключают контракты.

Самой доступной моделью Haima в России станет кроссовер 8S. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 195 л. с. и 93 Н·м, а также шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Haima 8S имеет длину 4500 мм и колесную базу 2700 мм,

Haima 7x длиннее кроссовера на 300мм, а колесная база составляет 2860 мм. Минивэн по характеристикам такой же, как и Haima 8S, однако стоимость выше на 400 тысяч рублей.

Ожидается, что машины поступят в дилерские центры в середине октября 2023 года.

Источник: Китайские автомобили

Фото: Haima

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