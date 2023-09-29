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Сигналить на улице становится опасно

В Воронеже нетрезвая девушка избила посигналившую ей автомобилистку

Автомобилистка с двухлетним ребенком выезжала со двора на VW Tiguan и посигналила людям, чтобы проехать.

В ответ получила от хулиганов пинок в заднюю дверь автомобиля. Женщина пригрозила вызовом полиции, но получила за это по лицу. Некрасивая разборка попала на видео. Правда за кадром осталось то, как не вполне трезвая девушка после повалила ее на землю и стала избивать ногами, сообщает паблик «Типичный Воронеж» в Telegram.

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Находившиеся рядом с агрессоркой мужчины никак не реагировали. Когда прохожие вызвали полицию, вся компания спешно ретировалась.

Владелица Тигуана оппонентку даже пальцем не тронула. Она сняла побои и написала заявление в полицию.

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За РулемАлексеева Елена
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