Что меняет МВД в надзоре за дорожным движением

Существовавший ранее регламент потребовал корректировки, в том числе и названия.

Порядок надзора приходит на смену действующему административному регламенту МВД. Связано это с тем, что административные регламенты у нас работают при оказании услуг, а контроль за дорожным движением к оказанию услуг отношения не имеет. Кроме того, действующий регламент несколько устарел и требует корректировки.

Например, действующий регламент не учитывает изменений правил и закона об ОСАГО, по которым водителям можно покидать место ДТП, не информируя об этом ГИБДД. В новом Порядке будет прописано право автовладельца предъявлять сотруднику ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде.

В Порядке учтены требования поправок в закон «О полиции», обязывающие сотрудников полиции сообщать близкому родственнику пострадавшего о принятых мерах помощи или о направлении его в медицинскую организацию.

Оговорено также, что инспекторы могут проводить скрытое патрулирование на машинах без специальной цветографической схемы и в гражданской форме. Есть уточнение, что при таком патрулировании нарушения фиксируются с помощью техсредств.

При выявлении неисправностей, при которых запрещается движение, например неисправность тормозной системы или рулевого управления, сотрудник ДПС вправе потребовать от водителя прекратить движение транспортного средства до их устранения.

При обнаружении прочих неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация, водителю дается право следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Новый перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, вступит в силу с 1 сентября этого года.

Порядок надзора за дорожным движением вступит в силу одновременно с отменой административного регламента, то есть 11 июля.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС