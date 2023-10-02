И самолета не надо: появились фото первого в мире летающего автомобиля
Прототип летающего автомобиля Model A, разработанный компанией Alef Aeronautics, впервые показали на местном автосалоне в Детройте. Этот «летающий седан» получил все юридические документы, в том числе сертификат летной годности, всего два месяца назад.
Model A вмещает двух человек, один из которых – водитель. Внешне творение дизайнеров напоминает НЛО, похожее на пузырь. В его создании участвовал известный дизайнер Хираш Разаги, идеи которого применены в интерьерах люксовых моделей Bugatti и Jaguar.
Технические характеристики летающего автомобиля пока не известны. Но на него уже открыт предзаказ, стоимость - 299 999 долларов (более 29 млн рублей по текущему курсу). Серийный выпуск Model A запланирован на 2025 год.
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Источник: New York Post
Фото: Alef Aeronautics
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