И самолета не надо: появились фото первого в мире летающего автомобиля

На автосалоне в Детройте показали первый в мире летающий автомобиль Model A

Прототип летающего автомобиля Model A, разработанный компанией Alef Aeronautics, впервые показали на местном автосалоне в Детройте. Этот «летающий седан» получил все юридические документы, в том числе сертификат летной годности, всего два месяца назад.

Model A

Model A вмещает двух человек, один из которых – водитель. Внешне творение дизайнеров напоминает НЛО, похожее на пузырь. В его создании участвовал известный дизайнер Хираш Разаги, идеи которого применены в интерьерах люксовых моделей Bugatti и Jaguar.

Технические характеристики летающего автомобиля пока не известны. Но на него уже открыт предзаказ, стоимость - 299 999 долларов (более 29 млн рублей по текущему курсу). Серийный выпуск Model A запланирован на 2025 год.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: New York Post

Фото: Alef Aeronautics