Составлен топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке

Lada Granta и Kia Pegas названы одними из самых дешевых машин в России

На фоне резкого подорожания автомобилей эксперты проанализировали цены и выяснили, какие машины доступны россиянам в ценовом диапазоне до двух миллионов рублей.

На основе анализа прайс-листов автокомпаний, сравнения цен у дилеров в автосалонах и наличия моделей машин, предлагаемых по параллельному импорту, в рейтинг самых доступных машин в России попали 10 моделей.

Лидером списка стала Lada Granta, это самая доступная и популярная машина в РФ. В частности, на сайте АВТОВАЗа рекомендованные розничные цены (РРЦ) на эту модель стартуют от 699,9 тыс. рублей. За комплектацию с кондиционером (Classic 23) просят 865,9 тыс. рублей.

На втором месте внедорожник Lada Niva Legend. Автопроизводитель выпускает упрощенную версию модели — без АБС и боковой подушки безопасности. Купить Niva по цене производителя за 829,9 тыс. рублей не получится. В Москве внедорожник доступен по цене от 850 тыс. до 900 тыс. рублей из-за оснащения дополнительным оборудованием.

В тройку лидеров вошел еще один внедорожник – УАЗ Хантер. Его рекомендованная стоимость — 1,39 млн руб. У дилеров Хантер можно найти по цене от 1,45 млн рублей.

Также в топ-10 есть Lada Vesta NG по цене завода от 1,239 млн рублей. В 1,5 млн рублей обойдется кросс-хэтчбек из Ирана SAIPA Quik, но его пока нет в наличии – продажи стартуют в конце октября. Далее идут УАЗ Патриот по цене 1,8 млн рублей, хэтчбек Peugeot 207i — от 1,3 до 1,7 млн рублей.

Седан Changan Alsvin продается по цене от 1,75 млн руб. (у дилера в Москве он стоит 1,89 млн рублей). Седан Kia Pegas можно купить от 1,7 до 1,98 млн рублей. Цены на китайский седан Jetta VA3 могут отличаться, все зависит от продавца, например, на юго-западе Москвы за него просят 1,9 млн руб.

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Источник: AutoNews.ru

Фото: Depositphotos