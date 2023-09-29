У Honda появился двигатель V8 – на что его будут ставить

Honda разработала свой первый 8-цилиндровый мотор с VTEC мощностью 350 л.с.

Honda разработала совершенно новый 5-литровый двигатель V8 мощностью 350 л.с. Работает он на бензине с октановым числом 86 и, по сообщениям, может стоить 46 000 долларов!

Естественно, это двигатель для катеров и яхт, которым нужна «отличная топливная экономичность».

В двигателе используется знаменитая система электронного управления клапанами Honda (VTEC). Honda также внедрила в мотор систему Boosted Low Speed Torque (BLAST), которая увеличивает время зажигания при полном нажатии на акселератор.

Также было разработано несколько технологий для повышения топливной экономичности. Например, технология Lean Burn Control регулирует топливовоздушно смесь в соответствии со скоростью и нагрузкой для каждого цилиндра.

Также задействована технология снижения трения (ионное покрытие поршневых колец).

В список технологий входит интеллектуальная система переключения передач и управления дроссельной заслонкой.

BF350 не легкий и не дешевый. Весит он 347 кг, а стоить будет, как уже говорилось, около 46 000 долларов или порядка 4,46 млн рублей.

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Фото: Honda