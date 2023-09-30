«Вжух» — и ты на месте: высокоскоростной поезд из Индонезии

1 октября запустят первый высокоскоростной поезд в Индонезии под названием Вжух

Поезд соединит Джакарту и Бандунг за 45 минут благодаря скорости до 350 км/час.

Название «Вжух» (Whoosh) было выбрано на конкурсной основе среди десяти агентств. Оно символизирует звук быстрого движения и призвано подчеркнуть инновационность проекта.

Джакарта

Работы над проектом начались в 2022 году, однако неоднократно приостанавливались из-за коррупционных скандалов и технических проблем. В ноябре 2022 года консорциум KCIC, который отвечает за реализацию проекта, запросил дополнительный кредит в размере 1,03 миллиарда долларов от Китайского банка развития (CDB).

Источник: Jakarta Globe

Фото: Unsplash