В России строят два предприятия для электромобилей – вот что о них известно

Завод тяговых батарей и СТО для электромобилей появятся в Новой Москве

В районе села Красная Пахра будут возведены крупнейший в России завод Росатома по производству тяговых аккумуляторных батарей (ТАБ) для электромобилей и Консолидированный центр КАМАЗ по техобслуживанию городского и коммерческого транспорта. Об этом сообщил руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что с запуском этих двух предприятий появится 1,4 тысячи новых рабочих мест, на которые смогут трудоустроиться жители ТиНАО (Новая Москва).

«К концу 2030 года завод Росатома поставит 150 тысяч ТАБ для электромобилей Москвич и более 5 тысяч – для московских электробусов. Начнется производство батарей для речного электротранспорта, трамваев и самокатов», – сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В более отдаленной перспективе рассматривается возможность перевода на аккумуляторы и поездов метро – из тоннелей уберут контактный рельс и оставят его только для зарядки на станциях во время посадки/высадки пассажиров.

Что касается Консолидированного центра КАМАЗ, то это предприятие возьмет на себя обслуживание 20 тысяч единиц техники на шасси КАМАЗ в год. В частности, станция будет обслуживать городские автобусы и электробусы.

Источник: Дептранс Москвы

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