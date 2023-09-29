#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, какие машины в России лидируют по угонамСтало известно, какие машины в России лидируют по угонам
В топ-5 самых угоняемых автомобилей вошли...
Машины с российскими номерами стали заложниками в аэропорту ХельсинкиМашины с российскими номерами стали заложниками в аэропорту Хельсинки
Власти Финляндии намереваются изъять машины с...
Запрет на въезд в страны ЕС: как теперь проехать в КалининградЗапрет на въезд в страны ЕС: как теперь проехать в Калининград
Названы особенности проезда на автомобиле в...

Машины с российскими номерами стали заложниками в аэропорту Хельсинки

Власти Финляндии намереваются изъять машины с российскими номерами

Машины с российским номерами, которые скопились в огромном количестве на парковках аэропорта Хельсинки, могут изъять власти Финляндии. «Фонтанка» сообщила об этом со ссылкой на финское издание Yel.

Отмечается, что в числе застрявших на парковках аэропорта Хельсинки есть автомобили премиум-класа, включая люксовые Mercedes Benz GLE 63s AMG, Porsche Cayenne GTS, Audi A4 Allroad Quattro и другие.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Как разводят в автосервисе — любимые уловки ремонтников

Власти Финляндии с 16 сентября запретили ввоз в страну автомобилей, зарегистрированных в Российской Федерации. Владельцы машин должны теперь в течение полугода вывезти их за пределы Финляндии.

Согласно информации по состоянию на прошлую неделю, в нестоящее время в аэропорту Хельсинки-Вантаа находятся еще 78 автомобилей с российскими номерами. Стоит отметить, что это всего 5% от показателей прошлого года.

Цена за хранение автомобиля в гараже аэропорта за одну неделю составляет 186 евро, в зависимости от корпуса. Есть несколько автомобилей, которые стоят на дорогих парковках. Большая часть стоит в корпусах, где за парковку берут 79 или 88 евро в неделю.

Если операторы Finavia не могут связаться с владельцем машины, служба парковки города Вантаа забирает ее. Если за установленные полгода владелец не заберет свой автомобиль, то право собственности перейдет к властям города Вантаа.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Fontanka.ru

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
+1