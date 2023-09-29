Машины с российскими номерами стали заложниками в аэропорту Хельсинки

Власти Финляндии намереваются изъять машины с российскими номерами

Машины с российским номерами, которые скопились в огромном количестве на парковках аэропорта Хельсинки, могут изъять власти Финляндии. «Фонтанка» сообщила об этом со ссылкой на финское издание Yel.

Отмечается, что в числе застрявших на парковках аэропорта Хельсинки есть автомобили премиум-класа, включая люксовые Mercedes Benz GLE 63s AMG, Porsche Cayenne GTS, Audi A4 Allroad Quattro и другие.

Власти Финляндии с 16 сентября запретили ввоз в страну автомобилей, зарегистрированных в Российской Федерации. Владельцы машин должны теперь в течение полугода вывезти их за пределы Финляндии.

Согласно информации по состоянию на прошлую неделю, в нестоящее время в аэропорту Хельсинки-Вантаа находятся еще 78 автомобилей с российскими номерами. Стоит отметить, что это всего 5% от показателей прошлого года.

Цена за хранение автомобиля в гараже аэропорта за одну неделю составляет 186 евро, в зависимости от корпуса. Есть несколько автомобилей, которые стоят на дорогих парковках. Большая часть стоит в корпусах, где за парковку берут 79 или 88 евро в неделю.

Если операторы Finavia не могут связаться с владельцем машины, служба парковки города Вантаа забирает ее. Если за установленные полгода владелец не заберет свой автомобиль, то право собственности перейдет к властям города Вантаа.

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Источник: Fontanka.ru

Фото: Unsplash