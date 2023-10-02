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Новый Geely Coolray: объявлены цены и комплектации для России

Дилеры Geely начали прием заказов на новый Coolray по цене от 2,595 млн рублей

Компания Geely объявила о старте продаж нового кроссовера Geely Coolray. Официальные дилеры марки уже начали прием заказов.

На российском рынке автомобиль предложат с одним двигателем, но в четырех комплектациях. Городской кроссовер Coolray оснащен новым четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. (пиковый крутящий момент 270 Нм). Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями мокрого типа. Водитель может выбрать один из четырех режимов движения: Sport, Comfort, Eco и Adaptive.

Geely Coolray
Geely Coolray
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Цены на модель установлены в зависимости от комплектации:

  • Comfort – 2 594 990 рублей
  • Luxury – 2 704 990 рублей
  • Flagship – 2 904 990 рублей
  • Exclusive – 2 934 990 рублей

При покупке могут быть применены скидки, если сдается свой автомобиль в трейд-ин или берется кредит.

Geely Coolray
Geely Coolray

Даже в базовой комплектации у кроссовера достаточно богатое оснащение, включающее в себя мультимедийный комплекс с сенсорным 12-дюймовым дисплеем, шесть динамиков, светодиодную оптику, функцию подогрева сидений, систему Start-Stop, запуск двигателя кнопкой и дистанционно с помощью ключа, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик освещения, камера заднего вида и задние датчики парковки.

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Источник, фото: Geely

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