Новый Geely Coolray: объявлены цены и комплектации для России

Дилеры Geely начали прием заказов на новый Coolray по цене от 2,595 млн рублей

Компания Geely объявила о старте продаж нового кроссовера Geely Coolray. Официальные дилеры марки уже начали прием заказов.

На российском рынке автомобиль предложат с одним двигателем, но в четырех комплектациях. Городской кроссовер Coolray оснащен новым четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. (пиковый крутящий момент 270 Нм). Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями мокрого типа. Водитель может выбрать один из четырех режимов движения: Sport, Comfort, Eco и Adaptive.

Geely Coolray

Цены на модель установлены в зависимости от комплектации:

Comfort – 2 594 990 рублей

Luxury – 2 704 990 рублей

Flagship – 2 904 990 рублей

Exclusive – 2 934 990 рублей

При покупке могут быть применены скидки, если сдается свой автомобиль в трейд-ин или берется кредит.

Geely Coolray

Даже в базовой комплектации у кроссовера достаточно богатое оснащение, включающее в себя мультимедийный комплекс с сенсорным 12-дюймовым дисплеем, шесть динамиков, светодиодную оптику, функцию подогрева сидений, систему Start-Stop, запуск двигателя кнопкой и дистанционно с помощью ключа, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик освещения, камера заднего вида и задние датчики парковки.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Geely