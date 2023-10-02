Дилеры перестали переписывать ценники на авто

«Автостат»: в России с 16 по 30 сентября не росли цены на автомобили

Во второй половине сентября (с 16-го по 30 -е) не было замечено изменений в ценах на новые автомобили, которые официально предлагаются на российском рынке, сообщает «Автостат» со ссылкой на ресурс «Цена Авто».

Этот первый период стабильности последовал за активным повышением цен в августе. Тогда выросла стоимость машин сразу 15 марок, что также было первым таким случаем с мая прошлого года.

Резкое повышение цен связывают с введением новых ставок утилизационного сбора с 1 августа и изменением обменного курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам.

Эти же факторы оказывали влияние на ценовую политику и в начале сентября, когда 9 брендов решили увеличить цены, как на отдельные модели, так и на весь модельный ряд.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»

Фото: Haval