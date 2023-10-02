Новый внедорожник Beijing BJ60 с дизельным мотором запускается даже при минус 30
Китайский автоконцерн BAIC начал продажи нового внедорожника Beijing BJ60. Ключевой особенностью этой модели считается дизельный мотор объемом 2 л.
На фоне роста популярности гибридов и электрокаров, автопроизводители налаживают также выпуск машин с дизельными моторами. Мощность дизельного мотора Beijing BJ60 составляет 163 л.с. У внедорожника есть предварительный подогрев цилиндров, благодаря которому мотор запускается даже при минус 30 градусов.
Дизельный внедорожник может на одном баке преодолеть расстояние до 1000 км. Привод – полный, с понижающей передачей.
Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость доходит до 160 км/ч, это на 20 км/ч меньше, чем у бензиновой версии. На выбор потенциальных покупателей предложены две модификации салона: на пять и семь посадочных мест, причем салон при этом выглядит достаточно комфортно.
Цена Beijing BJ60 на китайском рынке начинается от 264 800 юаней, это порядка 3,6 млн рублей по текущему курсу, что сопоставимо со стоимостью внедорожника Haval H9.
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Источник: Carsweek.ru
Фото: BAIC
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