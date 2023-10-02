#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили с пробегом в III квартале прибавили в цене 39%Автомобили с пробегом в III квартале прибавили в цене 39%
Цена авто с пробегом выросла и составила 640...
Купить нового «китайца» дешевле, чем у дилера, больше не выйдетКупить нового «китайца» дешевле, чем у дилера, больше не выйдет
С 1 октября Минпромторг изменил правила...
Новая опасность лишиться правНовая опасность лишиться прав
Теперь еще одну группу водителей можно лишить...

«Автодом» перечислил самые популярные у россиян авто на вторичном рынке

Россияне чаще всего покупают подержанные Kia, Hyundai и Skoda

Самыми популярными моделями на вторичном авторынке России в сегменте масс-маркет стали Kia, Hyundai, Skoda и Nissan. Такую статистику в интервью Газете.Ru привел директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

В числе самых продаваемых в массовом сегменте остаются модели Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Nissan X-Trail.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Китайские кроссоверы б/у от 1,3 млн руб.: назвали самые надежные
«Если говорить о премиум-сегменте, то наиболее популярными автомобилями являются модели брендов Mercedes-Benz, BMW (X5, X6, X3), Audi Q7 и Porsche Cayenne», — уточнил директор по продажам.

Желобов подчеркнул, что продажи автомобилей с пробегом на российском авторынке примерно в восемь раз превышают объемы по реализации машин с конвейеров. Также сохраняется дефицит ликвидных автомобилей, речь идет о машинах возрастом от одного до трех лет в хорошем состоянии. В основном, такие авто реализуются через дилеров по программе trade-in при покупке клиентами новых китайских автомобилей, резюмировал Желобов.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Gazeta.ru

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0