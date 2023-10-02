«Автодом» перечислил самые популярные у россиян авто на вторичном рынке

Россияне чаще всего покупают подержанные Kia, Hyundai и Skoda

Самыми популярными моделями на вторичном авторынке России в сегменте масс-маркет стали Kia, Hyundai, Skoda и Nissan. Такую статистику в интервью Газете.Ru привел директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

В числе самых продаваемых в массовом сегменте остаются модели Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Nissan X-Trail.

«Если говорить о премиум-сегменте, то наиболее популярными автомобилями являются модели брендов Mercedes-Benz, BMW (X5, X6, X3), Audi Q7 и Porsche Cayenne», — уточнил директор по продажам.

Желобов подчеркнул, что продажи автомобилей с пробегом на российском авторынке примерно в восемь раз превышают объемы по реализации машин с конвейеров. Также сохраняется дефицит ликвидных автомобилей, речь идет о машинах возрастом от одного до трех лет в хорошем состоянии. В основном, такие авто реализуются через дилеров по программе trade-in при покупке клиентами новых китайских автомобилей, резюмировал Желобов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Gazeta.ru

Фото: Depositphotos