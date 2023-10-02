Еще одна страна присоединилась к запрету на въезд российских авто

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Болгария со 2 октября не пустит к себе машины с российскими номерами

Для российских транспортных средств до конца дня 2 октября закроет въезд болгарская таможня. Как сообщил глава пограничной полиции Антон Златанов, в страну не пустят не только легковые, но и грузовые автомобили. Также не играет роли, какая цель въезда машины в страну – туристическая или коммерческая.

Златонов при этом признался, что большого потока туристов на автомобилях в Болгарию не было. А вот количество въездов по работе он не назвал.

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Таким образом, Болгария поддержала запрет Еврокомиссии на въезд в страны ЕС автомобилей с российскими номерами. Ранее о принятых заградительных мерах объявили Эстония, Литва, Латвия, Польша и Финляндия, у которых есть сухопутная граница с Россией. Ограничения также поддержала Норвегия, которая не входит в ЕС, и Германия, у которой нет общих границ с Россией.

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Источник: Lupa

Фото: Unsplash, «За рулем»

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