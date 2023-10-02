Гендиректор Кировского завода объяснил причины сокращения производства тракторов

Петербургский тракторный завод сократит производство на 20% из-за цен на зерно

Петербургский тракторный завод (входит в ГК «Кировский завод») сократил производство тракторов в 2023 году из-за падения цен на пшеницу. По словам генерального директора предприятия Сергея Серебрякова, это произошло на фоне введения санкций в 2022 году.

В интервью изданию «Ведомости Северо-Запад» он рассказал, что в прошлом году Петербургский тракторный завод (ПТЗ) выпустил 4300 единиц техники, установив очередной рекорд. Он подчеркнул, что на протяжении последних лет предприятие постоянно наращивало объемы выпуска к уровню предыдущего периода.

«У нас каждый год был рекордным. Однако в этом году выпустим примерно 3500 – 3700 машин всех видов: сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники», — констатировал глава предприятия.

Вынужденному сокращению производства предшествовало падение цен на пшеницу. Дело в том, что рынок сельскохозяйственной техники зависит от цен на зерно. На фоне падения ценообразования в сравнении с прошлым годом доходы аграриев предсказуемо упали. И в конечном итоге это спровоцировало снижение спроса на сельхозтехнику, объяснил Серебряков.

Стоит отметить, что в ПАО «Кировский завод» входит 12 разных предприятий, включая Петербургский тракторный завод. По данным «Спарк-Интерфакса», в 2021 г. выручка групп компаний от продаж составила 2,79 млрд руб., а чистая прибыль оценивается в 798,8 млн руб. В прошлом году выручка компаний снизилась до 2,61 млрд руб.

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Источник: Spb.vedomosti.ru

Фото: vk.com/kirovets_ptz